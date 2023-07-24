В Италии бюро ритуальных услуг выпустило розовый гроб к премьере фильма «Барби»

Итальянская компания Taffo, специализирующаяся на предоставлении ритуальных услуг, выпустила необычный ярко-розовый гроб к премьере картины «Барби» Греты Гервиг.
Фото нового варианта для погребения опубликовали в соцсетях бюро с подписью «Barbie defunta» (в переводе с итальянского «Барби-покойница»). На картинке изображен деревянный гроб, выкрашенный в розовый цвет, с ручками в тон, золотым декором и блестками.
«Смерть в пластике — это фантастика!» — прокомментировали релиз в компании, переиначив слова из песни группы Aqua (в оригинале они звучали как «Life in plastic, it’s fantastic» — «Жизнь в пластике — это фантастика»).
Подписчики фирмы приняли новый гроб положительно. Они напомнили, что в фильме «Барби» главная героиня сама задает вопрос: «Ребята, вы думали когда‑нибудь о смерти?»
«Я требую такой гроб прямо сейчас и готова сразу заплатить», — написала одна из пользовательниц соцсетей. Другие комментаторы отметили, что гроб в стиле Барби понравился бы героиням другого кино — «Смерть ей к лицу».
«Теперь нам нужен Кен в форме распорядителя похорон с фургоном вместо „феррари“», — написал еще один пользователь. Другой же предложил компании в будущем выпустить гроб и для самого Кена.
Фильм «Барби», основанный на знаменитой серии кукол компании Mattel, вышел на экраны кинотеатров 19 июля. Он стал вдохновением для любителей моды и вывел в тренды цвет фуксии. «Афиша Daily» посмотрела картину и рассказала о ней.