«Ангарского маньяка» осудят еще за три убийства

Младший сержант МВД Михаил Попков убивал и насиловал девушек в Иркутской области с 1994 по 2010 год. Свой первый пожизненный срок он получил в январе 2015 года за убийство 22 женщин. Спустя три года его приговорили ко второму пожизненному заключению: суд признал его виновным еще в 56 убийствах. На сегодняшний день доказана причастность Попкова к 83 убийствам и трем покушениям на убийство.