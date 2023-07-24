«Ангарского маньяка» осудят еще за три убийства

В Иркутской области завершили расследование еще трех убийств «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя СУ СК по области Анатолия Ситникова.
СК готовится в ближайшее время передать дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. Три убийства произошли в начале 2000-х, два из которых были совершены в Иркутске, одно — в Ангарске.
По данным следствия, Попов убил женщин 27, 25 и 31 года. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, а в третьем нанес множественные ножевые ранения.
Следователь подчеркнул, что ранее «ангарского маньяка» приговорили к пожизненному заключению за 83 аналогичных преступления. «Возможности работы с ним еще не исчерпаны», — подчеркнул Ситников.
Младший сержант МВД Михаил Попков убивал и насиловал девушек в Иркутской области с 1994 по 2010 год. Свой первый пожизненный срок он получил в январе 2015 года за убийство 22 женщин. Спустя три года его приговорили ко второму пожизненному заключению: суд признал его виновным еще в 56 убийствах. На сегодняшний день доказана причастность Попкова к 83 убийствам и трем покушениям на убийство.
Летом 2021 года Попкова признали виновным еще в двух убийствах и приговорили за них к девяти годам и восьми месяцам колонии.