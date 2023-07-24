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Путин подписал закон о введении цифрового рубля

Виктория Шанина
Сегодня в 16:14

Владимир Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля и создании сопутствующей онлайн-платформы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Российский рубль получит третью форму: наряду с наличной и безналичной, начнут выпускать цифровую национальную валюту. Совершать операции с крипторублем можно будет только на специальной платформе, оператором которой станет Центробанк.

Открыть вклад или получить кредит в цифровых рублях не получится. Законом предусмотрены только платежи и переводы.

Документ запрещает использовать в рекламе словосочетание «платформа цифрового рубля» и производные от него слова и выражения для всех лиц, кроме операторов и участников платформы.

Согласно закону, цифровые рубли можно будет завещать — порядок завещания определит правительство по согласованию с ЦБ. Наследники смогут получить крипторубли в том числе для организации похорон наследодателя.

Закон о цифровых рублях вступает в силу 1 августа.

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