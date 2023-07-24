Путин подписал закон о введении цифрового рубля

Владимир Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля и создании сопутствующей онлайн-платформы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Российский рубль получит третью форму: наряду с наличной и безналичной, начнут выпускать цифровую национальную валюту. Совершать операции с крипторублем можно будет только на специальной платформе, оператором которой станет Центробанк.
Открыть вклад или получить кредит в цифровых рублях не получится. Законом предусмотрены только платежи и переводы.
Документ запрещает использовать в рекламе словосочетание «платформа цифрового рубля» и производные от него слова и выражения для всех лиц, кроме операторов и участников платформы.
Согласно закону, цифровые рубли можно будет завещать — порядок завещания определит правительство по согласованию с ЦБ. Наследники смогут получить крипторубли в том числе для организации похорон наследодателя.
Закон о цифровых рублях вступает в силу 1 августа.