«Букмейт» адаптировал приложение для незрячих пользователей

Приложение «Букмейта» адаптировали для незрячих пользователей, теперь оно полноценно поддерживает работу со скринридерами — программами экранного доступа, которые зачитывают вслух содержимое экрана.
В последней версии приложения появились специальные разметки и подписи для всех значимых элементов: кнопки, разделы и другие объекты, которые влияют на взаимодействие с сервисом.
Повторяющиеся элементы сгруппировали. К примеру, если на первых страницах книги несколько раз встречается ее название или имя автора, скринридер не будет дублировать информацию.
В «Букмейте» аудиокниги собраны в отдельном разделе. Если у книги нет аудиоверсии, незрячие пользователи смогут послушать ее через скринридер.
«На нашем сервисе есть аудиоверсии книг в исполнении известных актеров и первоклассных дикторов. Например, недавно вышедший роман „Последний день лета“ Андрея Подшибякина озвучен так, что превращается в полноценный аудиоспектакль, а персонажи буквально оживают», — подчеркнул руководитель «Букмейта» Александр Михайлов.