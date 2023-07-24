Джордж Р.Р.Мартин приостановил работу с HBO до окончания забастовок сценаристов и актеров

Джордж Р.Р.Мартин заявил, что 1 июня приостановил сотрудничество с HBO на фоне забастовок сценаристов и актеров в Голливуде.
Писатель подчеркнул, что забастовки не касаются именитых сценаристов, продюсеров или шоураннеров. «Большинство из них в полном порядке. Мы бастуем ради сценаристов-новичков, редакторов, студентов, надеющихся пробиться, актеров, у которых четыре реплики, парней, работающих на своей первой штатной должности, которые мечтают однажды создать свое собственное шоу, как я в 80-е годы», — добавил Мартин.
По словам писателя, он сам состоит в профсоюзе сценаристов с 1986 года. Нынешний протест он называет самым важным в своей жизни, добавляя, что он будет долгим и ожесточенным.
Что касается второго сезона «Дома дракона», Мартин сказал, что все сценарии были закончены за несколько месяцев до начала забастовки сценаристов. С тех пор никакие писательские работы не велись.
«[„Дом дракона“] снимается в основном в Лондоне (и немного в Уэльсе, Испании и других местах), поэтому съемки продолжаются. Актеры являются членами британского профсоюза Equity, а не SAG-AFTRA, и, хотя Equity горячо поддерживает своих американских „сородичей“ (они планируют провести большой митинг), британские законы запрещают им устраивать забастовку. Если они выйдут, то не будут защищены от увольнения за нарушение контракта или даже от судебного иска», — сказал писатель.