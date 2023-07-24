Джордж Р.Р.Мартин приостановил работу с HBO до окончания забастовок сценаристов и актеров

«[„Дом дракона“] снимается в основном в Лондоне (и немного в Уэльсе, Испании и других местах), поэтому съемки продолжаются. Актеры являются членами британского профсоюза Equity, а не SAG-AFTRA, и, хотя Equity горячо поддерживает своих американских „сородичей“ (они планируют провести большой митинг), британские законы запрещают им устраивать забастовку. Если они выйдут, то не будут защищены от увольнения за нарушение контракта или даже от судебного иска», — сказал писатель.