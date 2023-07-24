Диверсии возглавили рейтинг страхов россиян

Для выявления основных страхов КРОС анализирует новости СМИ, составляя «медиаиндекс», а также посты и комментарии в соцсетях, на основе которых формируется «соцмедиаиндекс». Суммарный индекс показывает масштаб «информационной» волны той или иной темы, а индекс «приживаемости» — насколько сильно она задевает рядовых пользователей. Если какая‑то тема активно муссируется в СМИ, но не находит отклика в соцсетях, эксперты относят ее к «псевдострахам».