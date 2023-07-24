Диверсии возглавили рейтинг страхов россиян

В апреле — июне наибольший страх у россиян вызывала диверсионная деятельность. Это следует из «Национального индекса тревожностей», который составляет коммуникационная компания КРОС. Его выдержками поделился «Коммерсант».
Для выявления основных страхов КРОС анализирует новости СМИ, составляя «медиаиндекс», а также посты и комментарии в соцсетях, на основе которых формируется «соцмедиаиндекс». Суммарный индекс показывает масштаб «информационной» волны той или иной темы, а индекс «приживаемости» — насколько сильно она задевает рядовых пользователей. Если какая‑то тема активно муссируется в СМИ, но не находит отклика в соцсетях, эксперты относят ее к «псевдострахам».
Страхи диверсионной деятельности возглавляют рейтинг второй квартал подряд. При этом с начала года суммарный индекс тревожности, связанный с диверсиями, вырос более чем в два раза — с 683,4 медиаюнга (единица воспроизводства тревоги, применяемая КРОС) до 1584,8 медиаюнга.
Основным событием, сформировавшим тревожность относительно диверсий, стала атака беспилотников на Москву 30 мая. Страх усилили убийство военкора Владлена Татарского в Петербурге 2 апреля, покушение на Захара Прилепина 6 мая, рейд диверсантов в Белгородскую область 22–23 мая, а также атаки дронов в Крыму, Подмосковье, Белгородской, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Тульской областях.
Второе место по суммарному индексу тревожности занял мятеж ЧВК «Вагнер» (1158,2 медиаюнга). За ним идут стихийные бедствия — пожары и наводнения (549,5 медиаюнга), украинское контрнаступление (532,3), рост ядерной угрозы (414,2), пищевые и алкогольные отравления (132,4), призыв и мобилизация (132,3), нападения бродячих собак (120,4).
В индексе «приживаемости» лидером стал мятеж ЧВК «Вагнер», который в соцсетях обсуждали в 4,6 раза активнее, чем в СМИ. На втором месте оказалось нашествие непарного шелкопряда — крылатый вредитель становился героем постов и комментариев в 1,7 раза чаще, чем новостей.