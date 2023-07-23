Кристофер Нолан присматривался к Джошу Хартнетту в роли Бэтмена, но того интересовал «Престиж»

«Я встречался с Джошем, и, насколько я помню, он был молодым актером, чьи работы меня очень интересовали. У меня был с ним разговор, но в то время он читал сценарий „Престижа“ моего брата и был больше заинтересован в том, чтобы принять в нем участие. Так что дальше этого дело не пошло», — рассказал Нолан.