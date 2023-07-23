Кристофер Нолан присматривался к Джошу Хартнетту в роли Бэтмена, но того интересовал «Престиж»

В 2015 году Джош Хартнетт рассказал журналу Playboy о разговоре с Кристофером Ноланом насчет роли Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен: Начало». Режиссер в подкасте «Happy Sad Confused» подтвердил, что переговоры с актером действительно шли, но ничем не кончились.
«Я встречался с Джошем, и, насколько я помню, он был молодым актером, чьи работы меня очень интересовали. У меня был с ним разговор, но в то время он читал сценарий „Престижа“ моего брата и был больше заинтересован в том, чтобы принять в нем участие. Так что дальше этого дело не пошло», — рассказал Нолан.
Хартнетт не снялся ни в «Бэтмен: Начало», ни в «Престиже». Вместо него это сделал Кристиан Бейл. А Хартнетт поработал с Ноланом лишь спустя больше десяти лет в «Оппенгеймере», сыграв физика-ядерщика и изобретателя циклотрона Эрнеста Лоуренса, который становится близким другом Дж. Роберта Оппенгеймера в Калифорнийском университете в Беркли.
Киллиан Мерфи, сыгравший Оппенгеймера, тоже пробовался на роль Бэтмена — видео его кастинга можно найти в сети. Недавно Нолан говорил, они оба знали, что эта роль актеру не подходит, но постановщик хотел показать руководителям студии его мастерство. В итоге Мерфи досталась роль Пугало.