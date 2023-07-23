Mash: Лигалайза проверяют на дискредитацию ВС РФ

Генпрокуратура проверит рэпера Лигалайза на дискредитацию Вооруженных сил России, узнал телеграм-канал Mash.
Поводом для беспокойства медиа называет обращение главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина в ведомство. Гражданин якобы обеспокоен интервью рэпера Юрию Дудю*, которое вышло 20 июля.
«В бумаге написано: въезд в страну музыканту открыт, иноагентом он не признан, а значит, продолжает зарабатывать на русскоязычных фанатах как ни в чем не бывало. Вместе с тем в недавнем интервью у Дудя он без стеснения осуждал действия России, оскорблял президента и в таком духе. Все это вкупе с его последним клипом, где наши солдаты — орки, а украинские, естественно, рыцари», — передает содержание документа Mash.
При этом Бородин просит Генпрокуратуру запретить клипы Лигалайза, признать его экстремистом и ограничить гражданину России въезд в страну.
В интервью Лигалайз рассказал, как уехал в Литву и как сложно было жить первое время в Турции, почему он покинул Россию и как из внеполитичного артиста превратился в критика специальной военной операции на Украине.