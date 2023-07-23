Mash: Лигалайза проверяют на дискредитацию ВС РФ

«В бумаге написано: въезд в страну музыканту открыт, иноагентом он не признан, а значит, продолжает зарабатывать на русскоязычных фанатах как ни в чем не бывало. Вместе с тем в недавнем интервью у Дудя он без стеснения осуждал действия России, оскорблял президента и в таком духе. Все это вкупе с его последним клипом, где наши солдаты — орки, а украинские, естественно, рыцари», — передает содержание документа Mash.