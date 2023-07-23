Мальдивы, где «нет рынка полупроводников», вышли на второе место по их поставкам в Россию

Как посчитало издание, за год после начала специальной военной операции на территории Украины из страны в Россию было отправлено около 400 тыс. полупроводников американского производства на общую сумму 53,6 млн долларов. Больше наша страна получает только из Китая. При этом за 2021 год данных о таких поставках из Мальдив нет.