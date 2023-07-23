Мальдивы, где «нет рынка полупроводников», вышли на второе место по их поставкам в Россию

Мальдивы вышли на второе место по поставкам полупроводников в Россию, узнали журналисты Nikkei Asia. При этом в стране «нет рынка» такой электроники.
Как посчитало издание, за год после начала специальной военной операции на территории Украины из страны в Россию было отправлено около 400 тыс. полупроводников американского производства на общую сумму 53,6 млн долларов. Больше наша страна получает только из Китая. При этом за 2021 год данных о таких поставках из Мальдив нет.
По данным ООН, общий объем экспорта Мальдивских островов в 2021 году без учета услуг составил около 280 млн долларов. Стоимость поставок американских полупроводников с Мальдив в Россию эквивалентна 20% от этой цифры.
Поставки полупроводников резко возросли в мае 2022 года — в том же месяце, когда «Аэрофлот» возобновил полеты между столицей государства Мале и Москвой. Такой резкий рост произошел, несмотря на то что, по словам Акиры Минамикавы, старшего директора по консалтингу компании Omdia, мальдивского рынка полупроводников не существует.
Согласно таможенным данным, 14 экспортеров отправили полупроводники с Мальдив в Россию. Ни одна из этих компаний не базируется на островах.
Наиболее крупная фирма-поставщик Mykines Corp. зарегистрирована в Лондоне. Она экспортировала микросхемы на сумму около 40 млн долларов, что составляет 80% от общего объема поставок, выявленных в анализе Nikkei. В апреле 2023 года газета Financial Times сообщила, что Mykines поставила в Россию электронного оборудования на сумму около 1,2 млрд долларов.
Главным образом полупроводники доставляют «перевалкой» — их привозят на Мальдивы из США и отправляют в Россию без таможенного оформления. Для этого нужно лишь найти экспедитора на территории страны. При этом мальдивская таможня не получает информации о грузе, однако в российских данных Мальдивы указаны в качестве страны-экспортера полупроводников.
Nikkei попыталась связаться с одной из них, Intermodal Maldives. В мае 2022 года Министерство торговли США обвинило ее в содействии экспорту авиационных запчастей в Россию в нарушение американских ограничений. Компания была зарегистрирована в марте 2022 года, спустя всего несколько недель после вторжения России на Украину, и, по данным США, базируется на Мальдивах.
В телефонном разговоре с Nikkei компания Intermodal признала, что ее головной офис находится в Мале, по адресу, указанному в американских документах. Однако, посетив офис фирмы, журналист издания обнаружил, что название на внешней стороне здания и на внутренней двери офиса принадлежит другой транспортно-экспедиционной компании, а на звонок в дверь никто не ответил.