Adult Swim показал первый трейлер аниме «Лазарь» от режиссеров «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика»

Компания Adult Swim показала первый тизер-трейлер аниме «Лазарь». Дата релиза пока неизвестна.
Его режиссером выступил создатель «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ, постановщиком экшн-сцен и продюсером — работавший над «Джоном Уиком» Чад Стахелски. Анимацией проекта занимается студия MAPPA, а саундтреком — джазовый саксофонист Камаси Вашингтон и электронные музыканты Floating Points и Bonobo.
«На дворе 2052 год — на всей планете царит эпоха беспрецедентного мира и процветания. Причина этого: человечество избавилось от болезней и боли. Идеальное лекарство разработал лауреат Нобелевской премии в области нейронаук доктор Скиннер, однако вскоре после презентации препарата он исчез», — говорится в синопсисе.
«Три года спустя мир меняется. Скиннер вернулся — на этот раз в качестве предвестника гибели. Скиннер объявляет, что у лекарства короткий период полураспада. Все, кто его принимал, умрут примерно через три года», — продолжается описание.
«В ответ на эту угрозу со всего мира собирается специальная группа из пяти агентов, которая должна спасти человечество от плана Скиннера. Эта группа называется „Лазарь“. Смогут ли они найти Скиннера и разработать вакцину до того, как закончится время?» — объясняют интригу создатели.
В полутораминутном ролике мы наблюдаем за потасовкой главного героя с охранниками тюрьмы и побегом, а также знакомимся с футуристичным миром.
Этот фильм знаменует собой возвращение Синъитиро Ватанабэ в мир аниме. Он наиболее известен по своим работам над картинами «Ковбой Бибоп» (1998) и «Самурай Чамплу» (2004). Стоит также отметить, что Ватанабэ уже не первый раз тесно сотрудничает с MAPPA. Среди их совместных работ — «Эхо тeррора» (2014), «Аполлон: Дети на холме» (2012) и короткометражный аниме-фильм «A Girl Meets a Boy and a Robot» (2022).