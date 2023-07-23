Adult Swim показал первый трейлер аниме «Лазарь» от режиссеров «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика»

Этот фильм знаменует собой возвращение Синъитиро Ватанабэ в мир аниме. Он наиболее известен по своим работам над картинами «Ковбой Бибоп» (1998) и «Самурай Чамплу» (2004). Стоит также отметить, что Ватанабэ уже не первый раз тесно сотрудничает с MAPPA. Среди их совместных работ — «Эхо тeррора» (2014), «Аполлон: Дети на холме» (2012) и короткометражный аниме-фильм «A Girl Meets a Boy and a Robot» (2022).