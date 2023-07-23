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Илон Маск изменит логотип Twitter на букву Х

Максим Саблин
Сегодня в 10:48

Илон Маск заявил, что собирается изменить логотип Twitter. Об это он написал в своем твиттере.

Сначала миллиардер предложил поменять цвет фона платформы и сделать его черным по умолчанию. Большинство проголосовавших поддержали нововведение.

«А скоро мы распрощаемся с брендом twitter и, постепенно, со всеми птицами», — написал затем владелец Twitter.

«Если сегодня вечером будет представлен достаточно хороший логотип X, то завтра мы сделаем его (логотип) доступным по всему миру», — позже Маск запустил конкурс между подписчиками.

Наконец, он разместил изображение мерцающей буквы X. Отвечая в аудиочате Twitter Spaces на вопрос, изменится ли логотип Twitter, Маск сказал: «Да. Это нужно было сделать уже давно», передает Reuters.

В период бурной деятельности Маска после приобретения им Twitter в октябре прошлого года компания сменила свое название на X Corp. По мнению миллиардера, это отражает стремление создать «суперприложение», похожее на китайский WeChat.

Reuters отмечает, что на сайте Twitter называет логотип компании с синей птицей, является «нашим самым узнаваемым активом». «Именно поэтому мы так бережно относимся к нему», — сказано там.

В апреле птица была временно заменена на собаку Сиба Ину из Dogecoin, что способствовало резкому росту рыночной стоимости криптомонеты-мема.

Компания подверглась широкой критике со стороны пользователей и специалистов по маркетингу, когда в начале месяца Маск объявил, что Twitter будет ограничивать количество твитов в день, которые могут читать различные учетные записи.

Ограничение количества твитов в день способствовало росту конкурирующего сервиса Threads, принадлежащего компании Meta, который за пять дней после запуска преодолел отметку в 100 млн. подписчиков.

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