Илон Маск изменит логотип Twitter на букву Х

Сначала миллиардер предложил поменять цвет фона платформы и сделать его черным по умолчанию. Большинство проголосовавших поддержали нововведение.
«А скоро мы распрощаемся с брендом twitter и, постепенно, со всеми птицами», — написал затем владелец Twitter.
«Если сегодня вечером будет представлен достаточно хороший логотип X, то завтра мы сделаем его (логотип) доступным по всему миру», — позже Маск запустил конкурс между подписчиками.
В период бурной деятельности Маска после приобретения им Twitter в октябре прошлого года компания сменила свое название на X Corp. По мнению миллиардера, это отражает стремление создать «суперприложение», похожее на китайский WeChat.
Reuters отмечает, что на сайте Twitter называет логотип компании с синей птицей, является «нашим самым узнаваемым активом». «Именно поэтому мы так бережно относимся к нему», — сказано там.
В апреле птица была временно заменена на собаку Сиба Ину из Dogecoin, что способствовало резкому росту рыночной стоимости криптомонеты-мема.
Компания подверглась широкой критике со стороны пользователей и специалистов по маркетингу, когда в начале месяца Маск объявил, что Twitter будет ограничивать количество твитов в день, которые могут читать различные учетные записи.
Ограничение количества твитов в день способствовало росту конкурирующего сервиса Threads, принадлежащего компании Meta, который за пять дней после запуска преодолел отметку в 100 млн. подписчиков.