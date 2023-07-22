«Коммерсант»: Павла Губарева проверяют на экстремизм

Источники «Коммерсанта» рассказали газете, что органы проверяют бывшего «народного губернатора» Донецкой народной республики Павла Губарева. Такая информация содержится в репортаже с суда над бывшим министром обороны республики Игорем Стрелковым.
По словам собеседника издания, внимание силовиков привлек телеграм-канал Губарева. Какое ведомство или какие посты стали поводом для проверки участника «Клуба рассерженных патриотов», не уточняется.
Бывший «губернатор» был задержан 21 июля за одиночный пикет во время суда над соратником. По сообщению «Московского комсомольца», он добровольно проследовал за полицейскими, а ранее в сети появлялись призывы от его имени приезжать к зданию суда к другим сторонникам Стрелкова.
«Я на свободе. Получил разъяснение инспектора по админнадзору о том, что одиночные пикеты запрещены. На вопрос почему русским запрещены одиночные пикеты, а мигрантам разрешены несанкционированные марши с религиозными лозунгами ответа я не получил», — прокомментировал освобождение Губарев час спустя.
Следственный комитет задержал Стрелкова утром 21 июля. Его обвиняют по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для этого стали два поста в его телеграм-канале. Теперь он находится под арестом до 18 сентября, ему грозит до 5 лет тюремного заключения.