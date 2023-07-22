«Коммерсант»: Павла Губарева проверяют на экстремизм

Следственный комитет задержал Стрелкова утром 21 июля. Его обвиняют по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для этого стали два поста в его телеграм-канале. Теперь он находится под арестом до 18 сентября, ему грозит до 5 лет тюремного заключения.