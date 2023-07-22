Кристофер Нолан о концовке «Начала»: «Смысл в том, что персонажу в этот момент все равно»

В прошлом однозначный ответ журналу Time дал актер Майкл Кейн, исполнявший роль в «Начале». «Когда я получил сценарий, он меня несколько озадачил. И я сказал Нолану: „Я не понимаю, где здесь сон. Когда это сон, а когда реальность?“. Он сказал: „Ну, когда ты находишься в сцене, это реальность“. Так что поймите это — если я в сцене, это реальность. Если меня нет, то это сон».