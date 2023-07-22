Кристофер Нолан о концовке «Начала»: «Смысл в том, что персонажу в этот момент все равно»

Кристофер Нолан объяснил смысл открытой концовки «Начала» 2010 года. О ней режиссера спросил журналист Джош Хоровитц в подкасте Happy Sad Confused.
«Я давно прошел тот этап, когда меня часто спрашивали об этом. Думаю, именно продюсер Эмма Томас указала на правильный ответ: смысл кадра в том, что персонажу в этот момент все равно. Мне непросто ответить на этот вопрос», — сказал Нолан, когда зашла речь о концовке «Inception».
Месяц назад британский постановщик рассказал, что герой ДиКаприо в этой картине просто доволен тем, что он смог вернуться к своим детям, и уже не важно, в реальности он или нет.
«На нее же можно посмотреть нигилистически, верно? Он живет дальше, у него есть дети. Эмоционально он достиг желаемого, а остальное лишь загадка для зрителей», — ответил Нолан журналисту «Wired» месяц назад на похожий вопрос.
В прошлом однозначный ответ журналу Time дал актер Майкл Кейн, исполнявший роль в «Начале». «Когда я получил сценарий, он меня несколько озадачил. И я сказал Нолану: „Я не понимаю, где здесь сон. Когда это сон, а когда реальность?“. Он сказал: „Ну, когда ты находишься в сцене, это реальность“. Так что поймите это — если я в сцене, это реальность. Если меня нет, то это сон».
В концовке «Начала» Кобб в исполнении Леонардо Ди Каприо выполнил свою задачу и вернулся домой к своим детям, но фильм задерживается на его вращающемся волчке, который начинает крутиться. Если он вращается бесконечно долго, значит, Кобб еще спит. Если он упадет, Кобб оказался в реальном мире. Однако фильм не показывает нам результат и переключается на титры.