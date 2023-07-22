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Премьеру «Претендентов» с Зендаей в Венеции перенесли из‑за забастовки актеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:39

Премьеру фильма «Претенденты» Луки Гуаданьино на Венецианском кинофестивале пришлось отменить из‑за забастовки актеров в США, сообщает Deadline.

Открывающий показ в Венеции был запланирован на 30 сентября, а старт проката — на 15 сентября. Теперь же «Претенденты» в кинотеатрах появятся только весной.

Отменить премьеру решили отменить из‑за отсутствия исполнителей главных ролей — Зендаи, Джоша О’Коннора и Майка Файста. Вместо «Претендентов» в Венеции покажут итальянский фильм о Второй мировой войне «Команданте».

«Претенденты» покажут историю теннисистки по имени Таши, в которую влюбляются спортсмены Патрик и Арт. Согласно сюжету девушка однажды познакомилась с лучшими друзьями, один из которых вскоре стал ее бойфрендом, а второй позднее — мужем. Спустя много лет трио вновь встречается, и страсти между героями разгораются с новой силой.

Сценарий фильма написал Джастин Курицкес. Композиторами проекта выступили Трент Резнор и Аттикус Росс. Продюсерами ленты стали Эми Паскаль, Гуаданьино и Бернард Беллью.

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Лука ГуаданьиноЭми Паскаль
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