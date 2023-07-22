Премьеру «Претендентов» с Зендаей в Венеции перенесли из‑за забастовки актеров

«Претенденты» покажут историю теннисистки по имени Таши, в которую влюбляются спортсмены Патрик и Арт. Согласно сюжету девушка однажды познакомилась с лучшими друзьями, один из которых вскоре стал ее бойфрендом, а второй позднее — мужем. Спустя много лет трио вновь встречается, и страсти между героями разгораются с новой силой.