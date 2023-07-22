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Умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. Его компании создавали системы для прослушки телефонов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:45

В возрасте 40 лет умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников, сообщили РБК в компании. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Телеграм-канал Baza пишет, что тело Черепенникова нашли в ночь на 22 июля в его офисе на Мичуринском проспекте. Точную причину смерти установят позже.

Черепенников основал группу «ИКС Холдинг» из около 30 технологичных компаний в декабре 2018 года. Одна из них — «Цитадель», занимающаяся системами оперативно-разыскных мероприятий, в частности спецоборудованием на сетях связи в рамках «закона Яровой», которое позволяет силовикам прослушивать телефонные контакты и отслеживать интернет-активность людей.

Консолидированная выручка «ИКС Холдинга» в 2022 году составила 91 млрд рублей, зафиксировав рост на фоне ухода зарубежных компаний. Холдинг обсуждал дебютное размещение облигаций и возможное проведение первичного размещения акций в 2024 году, его стоимость оценивалась примерно в 300 млрд рублей.

Черепенников входил в совет директоров холдинга USM и оператора связи «Мегафон», был совладельцем и операционным директором «ЮэСэМ Телеком». Он профессионально занимался киберспортом, был многолетним владельцем клуба Virtus.pro и основателем киберспортивного холдинга ESforce.

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