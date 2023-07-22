Умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. Его компании создавали системы для прослушки телефонов

Черепенников основал группу «ИКС Холдинг» из около 30 технологичных компаний в декабре 2018 года. Одна из них — «Цитадель», занимающаяся системами оперативно-разыскных мероприятий, в частности спецоборудованием на сетях связи в рамках «закона Яровой», которое позволяет силовикам прослушивать телефонные контакты и отслеживать интернет-активность людей.