Умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. Его компании создавали системы для прослушки телефонов

В возрасте 40 лет умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников, сообщили РБК в компании. Предварительная причина смерти — остановка сердца.
Телеграм-канал Baza пишет, что тело Черепенникова нашли в ночь на 22 июля в его офисе на Мичуринском проспекте. Точную причину смерти установят позже.
Черепенников основал группу «ИКС Холдинг» из около 30 технологичных компаний в декабре 2018 года. Одна из них — «Цитадель», занимающаяся системами оперативно-разыскных мероприятий, в частности спецоборудованием на сетях связи в рамках «закона Яровой», которое позволяет силовикам прослушивать телефонные контакты и отслеживать интернет-активность людей.
Консолидированная выручка «ИКС Холдинга» в 2022 году составила 91 млрд рублей, зафиксировав рост на фоне ухода зарубежных компаний. Холдинг обсуждал дебютное размещение облигаций и возможное проведение первичного размещения акций в 2024 году, его стоимость оценивалась примерно в 300 млрд рублей.
Черепенников входил в совет директоров холдинга USM и оператора связи «Мегафон», был совладельцем и операционным директором «ЮэСэМ Телеком». Он профессионально занимался киберспортом, был многолетним владельцем клуба Virtus.pro и основателем киберспортивного холдинга ESforce.