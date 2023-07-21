Во Франции скончалась актриса Джозефина Чаплин, известная по ролям в «Кентерберийских рассказах» и «Красных ночах». Об этом сообщила газета Le Figaro.
Чаплин умерла в Париже в возрасте 74 лет. О кончине артистки, которая была дочерью легенарного актера и режиссера Чарли Чаплина, сообщили ее трое сыновей.
Они отметили, что Джозефина скончалась 13 июля. Причины ее смерти указаны не были. Сыновья Чаплин добавили, что прощание с ней пройдет в узком семейном кругу.
Джозефина Чаплин родилась 28 марта 1949 года. Ее матерью была четвертая жена Чарли Чаплина — американская актриса Уна О’Нил. Старшая сестра Джозефины — актриса Джеральдина Чаплин («Чаплин», «Доктор Живаго», «Поговори с ней»).
В фильмографии Джозефины насчитывается более 20 кинопроектов. Среди них — «Четыре мушкетера», «Графиня из Гонконга», «Джек-Потрошитель», «Вершины Зеленой горы», «Парень из бухты», «Хемингуэй».