Райан Рейнольдс спродюсирует новый анимационный сериал «Мыши-байкеры с Марса»

Американский актер Райан Рейнольдс, известный по фильмам «Дэдпул» и «Предложение», выступит сопродюсером анимационного сериала «Мыши-байкеры с Марса» («Biker Mice From Mars»). Об этом сообщил Deadline.
Проект станет новой версией популярного шоу, выходившего в середине 90-х годов. Его разработкой займется студия Nacelle вместе с компанией Рейнольдса Maximum Effort и Fubo.
«Некоторые люди знают, что я энтузиаст мотоциклов, так что это было естественно для нас — прыгнуть на борт „Мышей-байкеров с Марса“. Maximum Effort и Fubo с нетерпением ждут возможности по-новому взглянуть на эту культовую классику вместе с нашими друзьями из Nacelle», — заявил Рейнольдс.
Сериал расскажет о группе антропоморфных мышей, которые жили на планете Марс и увлекались мотоспортом. После того, как их народ был почти уничтожен гуманоидами-плутаркианцами, троим друзьям пришлось покинуть Марс.
В результате герои совершили аварийную посадку на Земле. Они оказались в американском городе Чикаго, где познакомились с женщиной-механиком по имени Шарлен и вместе с ней вступили на защиту Земли от плутаркианцев.
Оригинальный сериал вышел в 1993 году. Его создал Рик Унгар. Над пилотным эпизодом нового шоу будет работать режиссер Брайан Волк-Вайс. Он также станет исполнительным продюсером поекта вмете с Циско Хенсоном, Мэттом Кравицким и Майклом Гудманом из Nacelle.
Также над сериалом будут работать Джордж Дьюи, Кевин Хилл, Патрик Гуин из Maximum Effort и Дэвид Гандлер и Памела Дакворт из Fubo. Премьера «Мышей-байкеров с Марса» пройдет на канале Maximum Effort, когда — пока неизвестно.