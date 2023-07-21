Райан Рейнольдс спродюсирует новый анимационный сериал «Мыши-байкеры с Марса»

«Некоторые люди знают, что я энтузиаст мотоциклов, так что это было естественно для нас — прыгнуть на борт „Мышей-байкеров с Марса“. Maximum Effort и Fubo с нетерпением ждут возможности по-новому взглянуть на эту культовую классику вместе с нашими друзьями из Nacelle», — заявил Рейнольдс.