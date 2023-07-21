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Минюст внес журналиста Михаила Козырева и активиста Павла Суляндзигу в список иноагентов

Виктория Шанина
Сегодня в 21:16

Минюст России обновил реестр иностранных агентов — в него попали еще четыре человека и четыре организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Список пополнили журналист «Дождя» (телеканал признан иноагентом), экс-генпродюсер «Нашего радио» Михаил Козырев, бывший член Общественной палаты РФ Павел Суляндзига, политик Константин Боровой, основатель и директор «Планерки» Александр Литвинов.

Среди юрлиц новыми иноагентами стали организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», помогающая наркозависимым правозащитная организация «Право каждого» и интернет-журнал «7×7 — Горизонтальная Россия.

Новость дополняется.

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теги
Минюст РоссииОбщественная палата России
люди
Михаил КозыревКонстантин БоровойАлександр Литвинов
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