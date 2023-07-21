Минюст внес журналиста Михаила Козырева и активиста Павла Суляндзигу в список иноагентов

Минюст России обновил реестр иностранных агентов — в него попали еще четыре человека и четыре организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Список пополнили журналист «Дождя» (телеканал признан иноагентом), экс-генпродюсер «Нашего радио» Михаил Козырев, бывший член Общественной палаты РФ Павел Суляндзига, политик Константин Боровой, основатель и директор «Планерки» Александр Литвинов.
Среди юрлиц новыми иноагентами стали организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», помогающая наркозависимым правозащитная организация «Право каждого» и интернет-журнал «7×7 — Горизонтальная Россия.
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