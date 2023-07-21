По хоррору «Американский психопат» выпустят комикс

Американское издательство комиксов Sumerian Comics выпустит серию графических романов, основанных на фильме ужасов «Американский психопат» 2000 года. Об этом пишет Deadline.
Всего выйдет четыре комикса, сюжет которых будет происходить в разных временных линиях и сконцентрируется на двух персонажах. Одним из героев станет уже известный нам Патрик Бейтман.
Второй персонаж — одержимый соцсетями миллениал Чарли Каррутерс. Deadline называет его «совершенно новым психопатом».
«Каррутерс идет по нисходящей спирали, наполненной насилием. Вечеринки, подпитываемые наркотиками, приводят к кровопролитию, поскольку Чарли оставляет за собой след из тел на пути к раскрытию правды о своей темной натуре», — пишет издание.
Выпускать комиксы будут ежемесячно, начиная с 11 октября.
«Американский психопат» впервые появился в кинотеатрах весной 2000 года. Хоррор снят Мэри Харрон по книге Брета Истона Эллиса.
Кристиан Бейл сыграл Патрика Бейтмана, богатого нью-йоркского инвестиционного банкира, который, помимо прочего, неестественно одержим качеством своих визитных карточек. Также в ролях Уиллем Дефо, Джаред Лето, Джош Лукас и другие.