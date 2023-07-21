Реклама
Новости

По хоррору «Американский психопат» выпустят комикс

Виктория Шанина
Сегодня в 21:05

Американское издательство комиксов Sumerian Comics выпустит серию графических романов, основанных на фильме ужасов «Американский психопат» 2000 года. Об этом пишет Deadline.

Всего выйдет четыре комикса, сюжет которых будет происходить в разных временных линиях и сконцентрируется на двух персонажах. Одним из героев станет уже известный нам Патрик Бейтман.

Второй персонаж — одержимый соцсетями миллениал Чарли Каррутерс. Deadline называет его «совершенно новым психопатом».

«Каррутерс идет по нисходящей спирали, наполненной насилием. Вечеринки, подпитываемые наркотиками, приводят к кровопролитию, поскольку Чарли оставляет за собой след из тел на пути к раскрытию правды о своей темной натуре», — пишет издание.

Выпускать комиксы будут ежемесячно, начиная с 11 октября.

«Американский психопат» впервые появился в кинотеатрах весной 2000 года. Хоррор снят Мэри Харрон по книге Брета Истона Эллиса.

Кристиан Бейл сыграл Патрика Бейтмана, богатого нью-йоркского инвестиционного банкира, который, помимо прочего, неестественно одержим качеством своих визитных карточек. Также в ролях Уиллем Дефо, Джаред Лето, Джош Лукас и другие.

расскажите друзьям
люди
Мэри ХарронКристиан БейлУиллем ДефоДжаред ЛетоДжош Лукас
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»