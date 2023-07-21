Звезда «Черного зеркала» и «Конца ***го мира» Алекс Лоутер сыграет главную роль в сериале о Чужом

Главную роль в сериле по мотивам кинофраншизы «Чужой» исполнит Алекс Лоутер, известный по сериалам «Черное зеркало» и «Конец ***го мира». Об этом сообщил Deadline.
Съемки шоу уже начались в Таиланде, правда без исполнителей основных ролей — они участвуют в забастовке голливудских актеров. У проекта пока нет официального названия. Также неясно, когда он выйдет на экраны.
Помимо Лоутера, в сериале можно будет увидеть Синди Чендлер («Не беспокойся, дорогая»), Сэмюела Бленкина («Черное зеркало»), Эсси Дэвис («Леди-детектив мисс Фрайни Фишер») и Адарша Гурава («Белый тигр»).
Съемки проекта проходят в студии Park. В данный момент команда снимает сцены, в которых не задействованы артисты, входящие в Гильдию киноактеров (SAG), в частности — Чендлер. Лоутер при этом участвует в съемках, он связан с другим актерским союзом — британским Equity, как и некоторые другие артисты шоу.
Автором приквела «Чужого» выступает Ноа Хоули. Ридли Скотт стал исполнительным продюсером шоу. Предварительная подготовка к съемкам заняла у кинематографистов около четырех месяцев.
На съемках сериала задействованы около 400 граждан Таиланда. Есть ли среди них актеры, неизвестно. Съемочная группа проекта арендовала большую часть звукового и осветительного оборудования в Бангкоке.