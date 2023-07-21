Звезда «Черного зеркала» и «Конца ***го мира» Алекс Лоутер сыграет главную роль в сериале о Чужом

Съемки проекта проходят в студии Park. В данный момент команда снимает сцены, в которых не задействованы артисты, входящие в Гильдию киноактеров (SAG), в частности — Чендлер. Лоутер при этом участвует в съемках, он связан с другим актерским союзом — британским Equity, как и некоторые другие артисты шоу.