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Звезда «Черного зеркала» и «Конца ***го мира» Алекс Лоутер сыграет главную роль в сериале о Чужом

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:20

Главную роль в сериле по мотивам кинофраншизы «Чужой» исполнит Алекс Лоутер, известный по сериалам «Черное зеркало» и «Конец ***го мира». Об этом сообщил Deadline.

Съемки шоу уже начались в Таиланде, правда без исполнителей основных ролей — они участвуют в забастовке голливудских актеров. У проекта пока нет официального названия. Также неясно, когда он выйдет на экраны.

Помимо Лоутера, в сериале можно будет увидеть Синди Чендлер («Не беспокойся, дорогая»), Сэмюела Бленкина («Черное зеркало»), Эсси Дэвис («Леди-детектив мисс Фрайни Фишер») и Адарша Гурава («Белый тигр»).

Съемки проекта проходят в студии Park. В данный момент команда снимает сцены, в которых не задействованы артисты, входящие в Гильдию киноактеров (SAG), в частности — Чендлер. Лоутер при этом участвует в съемках, он связан с другим актерским союзом — британским Equity, как и некоторые другие артисты шоу.

Автором приквела «Чужого» выступает Ноа Хоули. Ридли Скотт стал исполнительным продюсером шоу. Предварительная подготовка к съемкам заняла у кинематографистов около четырех месяцев.

На съемках сериала задействованы около 400 граждан Таиланда. Есть ли среди них актеры, неизвестно. Съемочная группа проекта арендовала большую часть звукового и осветительного оборудования в Бангкоке.

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Алекс ЛоутерЭсси ДэвисНоа ХоулиСкотт Ридли
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