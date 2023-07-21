Ученые: крупнейший в мире кратер вечной мерзлоты в Якутии начал таять

В прошлом году Росгидромет опубликовал доклад, в котором говорилось, что Россия нагревается как минимум в 2,5 раза быстрее остального мира. Из‑за этого начинает таять вечная мерзлота и сокращаются площади морского льда в Арктике. В результате, в частности, наружу выходят хранившиеся в талых почвах парниковые газы.