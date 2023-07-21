Ученые: крупнейший в мире кратер вечной мерзлоты в Якутии начал таять

В Якутии начал таять крупнейший в мире кратер вечной мерзлоты Батагайка. Об этом сообщили ученые, изучающие кратер с квадрокоптеров, пишет Reuters.
Батагайский кратер — это постоянно растущая впадина длиной в один километр и глубиной до ста метров. По мере таяния льдов он начинает быстро расширяться.
«Хотя растущий кратер может привлечь туристов, продолжение обвала почв остается признаком опасности. По мере повышения температур мы будем видеть все больше и больше подобных мегапровалов, пока вся вечная мерзлота не исчезнет», — заявил Reuters ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Мельникова в Якутске Никита Тананаев.
В прошлом году Росгидромет опубликовал доклад, в котором говорилось, что Россия нагревается как минимум в 2,5 раза быстрее остального мира. Из‑за этого начинает таять вечная мерзлота и сокращаются площади морского льда в Арктике. В результате, в частности, наружу выходят хранившиеся в талых почвах парниковые газы.