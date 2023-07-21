В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за дискредитацию армии России

Президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства в апреле. Согласно ему, гражданства можно лишиться за дискредитацию ВС РФ, дезертирство, призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России и ее граждан, реабилитацию нацизма, нарушение территориальной целостности России и другие преступления. Закон вступит в силу 26 октября.