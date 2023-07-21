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В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за дискредитацию армии России

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:08

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий лишение российского гражданства за дискредитацию армии. Об этом стало известно из документа, опубликованного в базе законопроектов.

Депутаты предлагают лишать не только приобретенного, но и полученного по рождению гражданства в случаях, если люди совершили какие‑либо действия, создающие угрозу безопасности страны.

«Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму», — пояснили авторы инициативы.

В данный момент законодательство разрешает лишать приобретенного гражданства за подобные проступки. Если новый законопроект поддержат, эту возможность распространят на всех граждан страны.

Президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства в апреле. Согласно ему, гражданства можно лишиться за дискредитацию ВС РФ, дезертирство, призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России и ее граждан, реабилитацию нацизма, нарушение территориальной целостности России и другие преступления. Закон вступит в силу 26 октября.

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Владимир Путин
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