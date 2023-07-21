Магазины «Декатлон» в России приобретет владелец франшизы Mango

Российские магазины французской сети «Декатлон» приобретет компания APM, известная как владелец франшизы Mango. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям уже одобрила сделку. Покупатель активов «Декатлона» намерен открыть 35 магазинов и обеспечить около 1400 рабочих мест.
По информации «Ведомостей», это может произойти уже в октябре–ноябре. Источник газеты заявил, что новый владелец активов уже начал набор персонала. Сеть сохранит профиль и будет продавать спортивные товары. Останется ли у «Декатлона» прежнее название, пока неясно.
Магазины «Декатлон» перестали работать в России в июне 2022 года. До этого компания прекратила поставки в страну. В январе 2023 года стало известно о намерении французского ретейлера продать российскую часть бизнеса.
АPM — российская компания, занимающаяся преимущественно продажей одежды. Ее гендиректором выступает Вячеслав Мареев. Он также занимается ресторанным бизнесом — франчайзингом «Шоколадницы», «Бургер Кинга», «Чайхоны № 1», «Сыроварни».