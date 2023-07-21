Магазины «Декатлон» в России приобретет владелец франшизы Mango

По информации «Ведомостей», это может произойти уже в октябре–ноябре. Источник газеты заявил, что новый владелец активов уже начал набор персонала. Сеть сохранит профиль и будет продавать спортивные товары. Останется ли у «Декатлона» прежнее название, пока неясно.