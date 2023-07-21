Моргенштерн* и Rich the Kid выпустили совместный трек «If I Ever»

Моргенштерн* выпустил совместный трек с американским рэпером Rich the Kid под названием «If I Ever». В куплете также отметился новичок лейбла Bugatti Music — Onative.
В треке «f I Ever» есть мат, поэтому мы не можем его опубликовать по требованию Роскомнадзора. Ищите сингл на ютуб-канале Bugatti Music.
«Благодарен времени, когда я был потерянный./Фейки позади, они все юзали доверие./Мы Bugatti Music, мы, *** [блин], знаем, че мы делаем,/Рядом пацаны, мы в друг друга все поверили./Rich the Kid на треке, Onative, welcome to family», — зачитывает в своем куплете Алишер.
Рэпер описывает «If I Ever» как трек с летним вайбом. По его словам, сейчас на него снимается дорогой клип.
Впервые песня была анонсирована 17 июля. В своем телеграм-канале Моргенштерн написал: «Арут дозвонился в Америку. 21-го, говорят, что‑то будет». «f I Ever» стала третьей коллаборацией Алишера с западным артистом. До этого российский рэпер фитовал с Lil Pump и Fetty Wap.
Rich the Kid — американский рэпер с 6 млн слушателей в Spotify и 10 млн подписчиков в соцсетях. Его первый сольный микстейп-альбом «Been About the Benjamins» увидел свет в 2013 году, затем он опубликовал два микстейпа с Migos. Дебютная полноценна пластинка «The World Is Yours» вышла в 2018 году. На ней представлены фиты с Кендриком Ламаром, Лил Уэйном, Крисом Брауном, Риком Россом, Future и другими.