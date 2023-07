Моргенштерн* и Rich the Kid выпустили совместный трек «If I Ever»

Rich the Kid — американский рэпер с 6 млн слушателей в Spotify и 10 млн подписчиков в соцсетях. Его первый сольный микстейп-альбом «Been About the Benjamins» увидел свет в 2013 году, затем он опубликовал два микстейпа с Migos. Дебютная полноценна пластинка «The World Is Yours» вышла в 2018 году. На ней представлены фиты с Кендриком Ламаром, Лил Уэйном, Крисом Брауном, Риком Россом, Future и другими.