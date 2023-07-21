Пассажирам «Аэрофлота» предложат новые марки краснодарских вин

«Конечно, нам надо продвигать и поддерживать своего отечественного товаропроизводителя. И государственные компании, госкорпорации должны всемерно этому содействовать. Да, у нас должна быть возможность выбора, но там, где у госкомпаний есть возможность поддержать отечественного производителя, надо это делать», — сказал он.