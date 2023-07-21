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Пассажирам «Аэрофлота» предложат новые марки краснодарских вин

Семён Гудошников
Сегодня в 16:25

«Аэрофлот» расширил винную карту, добавив в нее новые марки отечественных вин. Об этом «Афише Daily» рассказали в авиаперевозчике.

С августа пассажиры бизнес-класса смогут попробовать вина от виноделен «Усадьба Дивноморское» и «Криница», а также игристое от «Шато Тамань». Один сорт от «Шато Тамань» уже доступен пассажирам эконом-класса, а вскоре в их меню появится позиция от «Анима Аристов».

Все новые вина в меню «Аэрофлота» родом из Краснодарского края. Поставщика определили через открытый конкурс, отметили в авиаперевозчике.

«Усадьба Дивноморское», чьи вина пополнили меню «Аэрофлота», расположена в Геленджике, на самом юге Краснодарского края. По словам компании, местные почвы и мягкий морской климат идеально подходят для виноградной лозы.

Накануне член думского комитета по экономической политике Сергей Алтухов предложил запретить продвижение в ресторанах и транспорте вин из «недружественных России стран». Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу.

«Конечно, нам надо продвигать и поддерживать своего отечественного товаропроизводителя. И государственные компании, госкорпорации должны всемерно этому содействовать. Да, у нас должна быть возможность выбора, но там, где у госкомпаний есть возможность поддержать отечественного производителя, надо это делать», — сказал он.

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АэрофлотГосдума
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Вячеслав ВолодинСергей Алтухов
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