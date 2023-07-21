Пассажирам «Аэрофлота» предложат новые марки краснодарских вин

«Аэрофлот» расширил винную карту, добавив в нее новые марки отечественных вин. Об этом «Афише Daily» рассказали в авиаперевозчике.
С августа пассажиры бизнес-класса смогут попробовать вина от виноделен «Усадьба Дивноморское» и «Криница», а также игристое от «Шато Тамань». Один сорт от «Шато Тамань» уже доступен пассажирам эконом-класса, а вскоре в их меню появится позиция от «Анима Аристов».
Все новые вина в меню «Аэрофлота» родом из Краснодарского края. Поставщика определили через открытый конкурс, отметили в авиаперевозчике.
«Усадьба Дивноморское», чьи вина пополнили меню «Аэрофлота», расположена в Геленджике, на самом юге Краснодарского края. По словам компании, местные почвы и мягкий морской климат идеально подходят для виноградной лозы.
Накануне член думского комитета по экономической политике Сергей Алтухов предложил запретить продвижение в ресторанах и транспорте вин из «недружественных России стран». Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу.
«Конечно, нам надо продвигать и поддерживать своего отечественного товаропроизводителя. И государственные компании, госкорпорации должны всемерно этому содействовать. Да, у нас должна быть возможность выбора, но там, где у госкомпаний есть возможность поддержать отечественного производителя, надо это делать», — сказал он.