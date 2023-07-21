От взломов «ради шутки» до статуса самого разыскиваемого хакера 90-х: чем известен Кевин Митник

Правительство обвинило его в нанесении ущерба на миллионы долларов множеству компаний, включая Motorola, Novell, Nokia и Sun Microsystems. Кроме того, на его компьютере нашли файл, содержащий 20 000 номеров кредитных карт. Среди тех, чьи данные были похищены, обнаружили даже миллионеров Силиконовой долины . При этом до сих пор нет никаких доказательств, что Митник когда‑либо использовал эту информацию в корыстных целях. Хакер утверждал, что никогда не пытался причинить кому‑то вред и лишь видел перед собой «интеллектуальный вызов»: « Я просто развлекался. Я чувствовал себя волшебником, взламывая системы и получая коды. Вот почему я охотился за мобильными телефонами, вот почему я охотился за операционными системами — чтобы научиться лучше их взламывать». Это позднее подтверждал Стю Сьюверман, который стал деловым партнером Митника в 2011 году: он сказал, что его коллега «никогда не занимался хакерством за деньги».