«Мы же команда»: вышел новый трейлер фильма «Марвелы»

Сюжет расскажет о трех героинях, чьи судьбы окажутся переплетены одной историей в результате червоточины, связанной с расой крии. Капитан Марвел (Бри Ларсон), Мисс Марвел (Иман Веллани) и Моника Рамбо (Тейнона Паррис) меняются местами каждый раз, когда они используют силы.