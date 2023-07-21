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«Мы же команда»: вышел новый трейлер фильма «Марвелы»

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:52

Вышел новый трейлер фильма «Марвелы». Его премьера состоится 10 ноября.

В ролике появились Ник Фьюри (Сэмюэль Л. Джексон) и инопланетный кот по кличке Гусь.

Картина «Марвелы» продолжит события фильма «Капитан Марвел» и сериала «Мисс Марвел». Это будет 33-й фильм киновселенной Marvel Studios.

Сюжет расскажет о трех героинях, чьи судьбы окажутся переплетены одной историей в результате червоточины, связанной с расой крии. Капитан Марвел (Бри Ларсон), Мисс Марвел (Иман Веллани) и Моника Рамбо (Тейнона Паррис) меняются местами каждый раз, когда они используют силы.

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Сэмюэл Джексон
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