«Мы же команда»: вышел новый трейлер фильма «Марвелы»

Вышел новый трейлер фильма «Марвелы». Его премьера состоится 10 ноября.
Картина «Марвелы» продолжит события фильма «Капитан Марвел» и сериала «Мисс Марвел». Это будет 33-й фильм киновселенной Marvel Studios.
Сюжет расскажет о трех героинях, чьи судьбы окажутся переплетены одной историей в результате червоточины, связанной с расой крии. Капитан Марвел (Бри Ларсон), Мисс Марвел (Иман Веллани) и Моника Рамбо (Тейнона Паррис) меняются местами каждый раз, когда они используют силы.
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