СМИ: в Тамбовской области шестерых людей госпитализировали с подозрением на холеру

В Тамбовской области госпитализировали с подозрением на холеру по меньшей мере одного мужчину. Об этом сообщило региональное отделение Роспотребнадзора. Baza утверждает, что в больницу доставили еще пять человек со схожими симптомами.
Роспотребнадзор заявил, что проводит противоэпидемические мероприятия в Рассказовском районе из‑за «острой кишечной инфекции неясной этиологии» у гражданина Индии, прибывшего из Дели.
Ведомство указало, что состояние пациента оценивается как удовлетворительное. По данным «Фонтанки», мужчину увезли в госпиталь из гостиницы для трудовых мигрантов — именно она находится в Рассказовском районе.
«Специалистами незамедлительно приняты меры по выявлению и лабораторному обследованию контактных лиц, установлению за ними медицинского наблюдения, назначению средств экстренной профилактики, усилению дезинфикционного режима и ограничительным мероприятиям. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди контактных не выявлено», — отчитался Роскомнадзор.
Тем не менее, Baza написала о госпитализации второго пациента с подозрением на холеру. Им, по данным медиа, оказался мужчина, прилетевший вместе с первым пациентом на одном самолете из Дели в Москву.
Также СМИ заявило, что в больницу доставили еще четверых людей. Все они были пассажирами того же авиарейса и, кроме того, работали на одном предприятии в Тамбовской области. Оно занимается пошивом одежды для российской армии.
«Всего в больницу доставлены шесть человек: у двоих из них анализы дали положительный результат — они лежат в отдельных боксах под капельницами. Еще у четверых пока лишь симптомы заболевания (сухость языка, боли в животе) — их временно поместили в изолированное акушерское отделение», — отметила Baza.
По информации медиа, заболевшие прилетели в Россию, в столичный аэропорт Шереметьево, 13 июля. 17 июля в Тамбовской области госпитализировали первого заразившегося. У остальных потенциальных заболевших анализы взяли только 19 июля. 20 июля их отвезли в больницу.