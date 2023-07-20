В центре картины — парочка обаятельных мошенников, которые находят младенца у дверей приюта. Они решают не просто продать ребенка, чтобы решить денежные проблемы, но и найти подкидышу приемных родителей, которые окружат его любовью и заботой. В поисках идеальной семьи они колесят по дорогам страны, не догадываясь, что за ними следуют два детектива.