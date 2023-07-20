Кинодистрибьютор «Русский репортаж» поделился с «Афишей Daily» русским трейлером «Посредников» — нового фильма Хирокадзу Корээды, автора «Магазинных воришек» и обладателя «Золотой ветви» Канн.
В центре картины — парочка обаятельных мошенников, которые находят младенца у дверей приюта. Они решают не просто продать ребенка, чтобы решить денежные проблемы, но и найти подкидышу приемных родителей, которые окружат его любовью и заботой. В поисках идеальной семьи они колесят по дорогам страны, не догадываясь, что за ними следуют два детектива.
Главные роли в картине исполнили Сон Кан Хо («Паразиты») и Кан Дон Вон («Поезд в Пусан-2: Полуостров»).
8 августа в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате пройдет московская премьера ленты. Зрители обсудят фильм с автором телеграм-канала Катериной Путилиной и специалистом по восточноазиатскому кино Владимиром Захаровым. В широкий российский прокат картина выйдет 24 августа.
Мировая премьера «Посредников» состоялась в 2022 году на Каннском кинофестивале, где роуд-муви получило приз экуменического христианского жюри, а исполнитель главной роли Сон Кан Хо — награду за лучшую мужскую роль.