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Вышел новый трейлер «Gran Turismo» с Дэвидом Харбором и Орландо Блумом

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:56

Sony показала второй трейлер фильма «Gran Turismo». Его премьера состоится 11 августа.

В ролике показали жизнь главного героя — подростка Янна Марденборо — до участия в чемпионате Gran Turismo. У него непростые отношения с отцом, который не верит, что у увлечения видеоиграми есть будущее.

Лента частично основана на реальных событиях. Сюжет рассказывает историю о подростке — поклоннике Gran Turismo, — чьи игровые навыки позволили ему стать профессиональным гонщиком.

Главные роли исполняют Орландо Блум, Дэвид Харбор и начинающий актер Арчи Мадекве. В экранизации также снялись Даррен Барнет, Джерри Холлиуэлл и Джимон Хунсу.

Режиссером фильма стал Нилл Бломкамп, снявший «Район № 9» и «Робота по имени Чаппи». Сценарий написали Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бейлин («Король Ричард»).

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Дэвид ХарборДжерри ХоллиуэллНилл БломкампДжейсон Холл
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