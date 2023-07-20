Вышел новый трейлер «Gran Turismo» с Дэвидом Харбором и Орландо Блумом

Sony показала второй трейлер фильма «Gran Turismo». Его премьера состоится 11 августа.
В ролике показали жизнь главного героя — подростка Янна Марденборо — до участия в чемпионате Gran Turismo. У него непростые отношения с отцом, который не верит, что у увлечения видеоиграми есть будущее.
Лента частично основана на реальных событиях. Сюжет рассказывает историю о подростке — поклоннике Gran Turismo, — чьи игровые навыки позволили ему стать профессиональным гонщиком.
Главные роли исполняют Орландо Блум, Дэвид Харбор и начинающий актер Арчи Мадекве. В экранизации также снялись Даррен Барнет, Джерри Холлиуэлл и Джимон Хунсу.
Режиссером фильма стал Нилл Бломкамп, снявший «Район № 9» и «Робота по имени Чаппи». Сценарий написали Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бейлин («Король Ричард»).