Госдума приняла закон об обязательном привлечении школьников к труду

Поправки будут внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации». Одновременно из него исключат норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.
Законопроект коснется уборки и оформлении класса, высадки деревьев на пришкольной территории, помощи в библиотеке и в музее, а также шитья театральных костюмов.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, родители и ученики неоднократно просили депутатов сделать трудовое воспитание неотъемлемой частью школьной программы. «Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать. Ребенок будет расти другим. Гармония придет», — сказал он.
На заседании Госдумы также была внесена поправка, согласно которой дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) будет переименована в «Основы безопасности и защиты Родины».