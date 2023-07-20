Госдума приняла закон об обязательном привлечении школьников к труду

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, родители и ученики неоднократно просили депутатов сделать трудовое воспитание неотъемлемой частью школьной программы. «Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать. Ребенок будет расти другим. Гармония придет», — сказал он.