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Госдума приняла закон об обязательном привлечении школьников к труду

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:22

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки будут внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации». Одновременно из него исключат норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.

Законопроект коснется уборки и оформлении класса, высадки деревьев на пришкольной территории, помощи в библиотеке и в музее, а также шитья театральных костюмов.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, родители и ученики неоднократно просили депутатов сделать трудовое воспитание неотъемлемой частью школьной программы. «Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать. Ребенок будет расти другим. Гармония придет», — сказал он.

На заседании Госдумы также была внесена поправка, согласно которой дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) будет переименована в «Основы безопасности и защиты Родины».

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