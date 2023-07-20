Россиянин сделал себе трепанацию черепа и вживил чип в мозг, чтобы управлять снами

Новосибирский экспериментатор Михаил Радуга просверлил свой череп дрелью и присоединил к мозгу имплант с электродами. Об этом написала Daily Mail, позже историю подтвердил во «ВКонтакте» сам Радуга.
К эксперименту он готовился, просматривая ролики о нейрохирургии на ютубе и потренировавшись на пяти овцах. Сама операция прошла 17 мая в казахстанском Алматы, где сейчас проживает мужчина.
Процесс «исследователь» снимал на видео, которое длится около четырех часов и, по словам Daily Mail, содержит жуткие кадры. Он зафиксировал кожу скрепками и сверлил затылок с помощью дрели, которую купил в обычном хозяйственном магазине.
«Мне не хватило реального опыта хирургии, что привело к большой потере крови и другим сложностям, которые чудом не стоили жизни», — написал новосибирец в соцсетях, призвав подписчиков не повторять его опыт. В комментарии Daily Mail он отметил: «Я рад, что выжил, но был готов умереть».
«Чипирование» Радуга провел в надежде обрести контроль над снами. «Для многих людей это будет своего рода развлечением. А теперь представьте себе парализованного человека, который ничего не может испытать в этой жизни, и теперь мы находим способ помочь ему попасть в осознанный сон, где все возможно. Занимайтесь сексом, ешьте что‑нибудь, делайте что‑нибудь интересное», — пояснил он.
По словам мужчины, сперва он планировал, что имплант в голову ему установят нейрохирурги, «но в связи с уголовными рисками и другими известными событиями» он решил действовать самостоятельно.
Через пять недель после операции врачи удалили его мозговой имплант. Но сам Михаил уверен, что благодаря эксперименту он «поднялся на новый уровень».
Эксперты отмечают опасность такого рода экспериментов. Консультант-нейрохирург Алекс Грин из Оксфордского университета заявил, что, если бы Радуга вызвал кровотечение из кортикальной вены или внутримозгового сосуда, все могло закончиться инсультом или смертью.
Михаил Радуга — основатель сообщества Phase Today, которое обещает научить осознанным снам, «внетелесным путешествиям» и «астральным проекциям». При этом мужчина утверждает, что все эти явления были досконально изучены с научных позиций и лишились мистического ореола.