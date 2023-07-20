Россиянин сделал себе трепанацию черепа и вживил чип в мозг, чтобы управлять снами

«Чипирование» Радуга провел в надежде обрести контроль над снами. «Для многих людей это будет своего рода развлечением. А теперь представьте себе парализованного человека, который ничего не может испытать в этой жизни, и теперь мы находим способ помочь ему попасть в осознанный сон, где все возможно. Занимайтесь сексом, ешьте что‑нибудь, делайте что‑нибудь интересное», — пояснил он.