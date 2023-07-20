В министерстве отчитались, что за период с января по июнь 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев 2022 года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%. Изнасилований стало меньше на 9,6%, грабежей и квартирных краж — на 25 и 28,5%.