За полгода раскрываемость убийств и покушений на убийства в России достигла 99%, передает «Интерфакс» заявление представителя МВД РФ Ирины Волк. Это исторический максимум, подчеркнула она.
«Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев», — сказала Волк. Она также раскрыла, что в подразделениях МВД наблюдается «некомплект личного состава».
В министерстве отчитались, что за период с января по июнь 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев 2022 года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%. Изнасилований стало меньше на 9,6%, грабежей и квартирных краж — на 25 и 28,5%.
«Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%», — отметила Волк.