Иномарки в России подорожают на 10–20%

С 1 августа в России самые доступные иномарки подорожают на 122–300 тыс. рублей, а за машины премиум-класса придется заплатить на 1,235 млн больше. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителей отрасли.
Глава Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин спрогнозировал рост цен на машины, ввозимые в Россию официальным путем, на 5–10%. Он объяснил это повышением с 1 августа утилизационного сбора и ослаблением курса рубля. «Сейчас средняя стоимость нового автомобиля в России уже достигла 2,6 млн руб. Прибавьте к этой цифре еще 5–10%», — добавил он.
По данным источника Autonews.ru, для параллельных импортеров ставка утильсбора выросла еще сильнее, а финансовых ресурсов для удержания цен у них нет. Поэтому, по прогнозам, рост цен на параллельный импорт составит 20%.
Сейчас для физических лиц, импортировавших новую иномарку, действует льгота при уплате утильсбора в 3400 рублей. С 1 августа он сохранится только при трех условиях: машина останется в собственности в течение 12 месяцев, физическое лицо ввозит не более одной машины в год, объем двигателя автомобиля не превышает 3 литров. Во всех остальных случаях покупатели будут платить по тому же тарифу, что и юрлица.