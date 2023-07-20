Иномарки в России подорожают на 10–20%

Сейчас для физических лиц, импортировавших новую иномарку, действует льгота при уплате утильсбора в 3400 рублей. С 1 августа он сохранится только при трех условиях: машина останется в собственности в течение 12 месяцев, физическое лицо ввозит не более одной машины в год, объем двигателя автомобиля не превышает 3 литров. Во всех остальных случаях покупатели будут платить по тому же тарифу, что и юрлица.