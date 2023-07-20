Группа Creed даст первый с 2012 года концерт

Музыканты Скотт Стапп, Марк Тремонти, Брайан Маршалл и Скотт Филлипс выступят в рамках круиза Summer of ’99 Cruise в августе следующего года. «У нас еще много всего в запасе», — сказали участники группы, намекая, что на этом выступлении все не закончится.