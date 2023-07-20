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Группа Creed даст первый с 2012 года концерт

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:21

Американская рок-группа Creed анонсировала первый с 2012 года концерт. Об этом сообщает NME.

Музыканты Скотт Стапп, Марк Тремонти, Брайан Маршалл и Скотт Филлипс выступят в рамках круиза Summer of ’99 Cruise в августе следующего года. «У нас еще много всего в запасе», — сказали участники группы, намекая, что на этом выступлении все не закончится.

Последний раз Creed выступали вместе в декабре 2012 года, после воссоединения в 2009 году. Первоначально коллектив распался в 2004 году: Маршалл, Тремонти и Филлипс вместе Майлсом Кеннеди сформировали новую группу Alter Bridge, а Стапп занялся сольной карьерой.

За свою карьеру Creed выпустили четыре студийных альбома — «My Own Prison» 1997 года, «Human Clay» 1999 года, который принес такие хиты, как «Higher» и «With Arms Wide Open», а также пластинки «Weathered» 2001 года и «Full Circle» 2009 года.

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Брайан МаршаллСкотт Стапп
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