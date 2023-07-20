Минздрав рассматривает включение в стоимость платных медуслуг затраты по ОМС

Министерство здравоохранения РФ предложило включить затраты государственных клиник по ОМС в стоимость платных медицинских услуг, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию обращения ведомства к зампреду правительства Татьяне Голиковой. В кабмине и аппарате Голиковой отказались комментировать «внутриведомственную переписку».
Идея Минздрава касается всех государственных и частных больниц в системе ОМС, оказывающих платные услуги. Среди коммерческих клиник этим занимаются «Мать и дитя» и «Медси».
По мнению экспертов и участников рынка, из‑за включения затрат по ОМС стоимость платных медуслуг вырастет: гендиректор Eqiva Дарья Шубина прогнозирует рост в пределах инфляции — на 7–8%, а гендиректор DSM Group Сергей Шуляк предположил рост на 15–20%. Последний заметил, что платные медуслуги в госбольницах стоят дешевле, чем такие же в частных, и из‑за роста цен госклиники могут потерять клиентов, которые уйдут к коммерческим медорганизациям.
Президент Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Илья Шилькрот предположил, что инициатива Минздрава связана с тем, что госбольницы зачастую используют средства ОМС для покрытия расходов на платные услуги, занижая стоимость последних. Государственные медорганизации часто используют доход от платных услуг на те нужды, на которые не хватает средств ОМС — ремонт, закупку оборудования и выплату зарплат, пояснил он.