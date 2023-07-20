Минздрав рассматривает включение в стоимость платных медуслуг затраты по ОМС

По мнению экспертов и участников рынка, из‑за включения затрат по ОМС стоимость платных медуслуг вырастет: гендиректор Eqiva Дарья Шубина прогнозирует рост в пределах инфляции — на 7–8%, а гендиректор DSM Group Сергей Шуляк предположил рост на 15–20%. Последний заметил, что платные медуслуги в госбольницах стоят дешевле, чем такие же в частных, и из‑за роста цен госклиники могут потерять клиентов, которые уйдут к коммерческим медорганизациям.