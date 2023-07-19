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Саймон Пегг в роли парапсихолога в трейлере фильма «Нандор Фодор и говорящий мангуст»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:10

На ютуб-канале Paramount Movies опубликовали трейлер фильма «Нандор Фодор и говорящий мангуст», в котором сыграли Саймон Пегг («Миссия невыполнима»), Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг) и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

Лента выйдет в кинопрокат 1 сентября. Она расскажет историю известного американского парапсихолога Нандора Фодора, которого просят разобраться в таинственных событиях, якобы происходящих с семьей Ирвингов на острове Мэн.

Согласно сюжету, заимствованному из реальной истории 1930-х годов, британские фермеры привлекут внимание специалиста по паранормальным явлениям после того, как заявят, что, что в их амбаре поселился говорящий мангуст по имени Джефф.

Фодор (Пегг) приедет к семье, чтобы увидеть собственными глазами необычное существо. В расследовании ему будут помогать ассистентка Энн (Драйвер) и доктор Гарри Прайс (Ллойд).

В актерский состав фильма войдет Нил Гейман — он озвучит мангуста. Также в картине можно будет увидеть Эдмунда Кингсли в роли иллюзиониста Гарри Гудини, Тима Дауни, Рут Коннелл, Пола Кея, Гэри Бидла, Дрю Мерлин и Джессику Балмер.

Режиссером и сценаристом ленты стал Адам Сигал. Продюсерами проекта выступили Саша Йелаун, Доминик Бернс, Карл Холл и Мэтт Уильямс. Также над фильмом работали Клэр Бейтман-Кинг, Диджей Макферсон, Майкл Брин, Питер Кубба, Челси Ньюэлл, Брайан Катц и Томас Замбек из Umbrelic Entertainment.

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