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Экс-замдекана юрфака МГУ осудили за организацию преступного сообщества, захватившего компанию

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:24

Бывшего заместителя декана юрфака МГУ имени Ломоносова Владимира Степанова-Егиянца осудили за организацию преступного сообщества, которое незаконно захватило компанию «Автофинанс». Об этом сообщил «Коммерсант».

Его и других пятерых участников группы признали виновными в присвоении себе бизнеса, а также похищении с автостоянки компании 16 автомобилей. Ущерб от действий осужденных составил около 30 млн рублей.

Суду удалось принять решение в ходе второго рассмотрения дела. В 2020 году судья Валентина Луценко приговор не вынесла и вернула дело прокурору. Затем дело начала рассматривать судья Юлия Окунева.

Она приговорила Степанова-Егиянца и его пятерых подельников к срокам от 7 до 15 лет в колонии строгого режима. До суда лишь один фигурант дела находился под стражей, остальные пребывали под домашним арестом, запретом определенных действий и подпиской о невыезде.

Сам Степанов-Егиянц провел в СИЗО максимально возможный по закону срок, после чего был выпущен под залог в 40 млн рублей. Эту сумму за него внесли представители компании «Чистая линия». Всех обвиняемых взяли под стражу сразу же после оглашения приговора.

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МГУКоммерсант
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