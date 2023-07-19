Экс-замдекана юрфака МГУ осудили за организацию преступного сообщества, захватившего компанию

Она приговорила Степанова-Егиянца и его пятерых подельников к срокам от 7 до 15 лет в колонии строгого режима. До суда лишь один фигурант дела находился под стражей, остальные пребывали под домашним арестом, запретом определенных действий и подпиской о невыезде.