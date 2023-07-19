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Алисия Сильверстоун в образе тети подростка в трейлере комедийного слэшера «Проклятое наследие»

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:02

На ютуб-канале Shudder появился трейлер комедийного слэшера «Проклятое наследие» («Perpetrator»), в котором приняла участие звезда «Бестолковых» Алисия Сильверстоун.

В картине актриса исполнила роль тети девочки-подростка Джонни, которая переживает радикальные и мистические изменения в свою 18-й день рождения. Тинейджера сыграла Киа Маккирнан («Мейр из Исттауна»).

В трейлере школьницы прячутся от преступника в маске, который появляется в их учебном заведении. После чего героиня Маккирнан узнает, что ее сердце бьется так, будто бы их у нее два. Девочку, впрочем, эта новость ничуть не шокирует.

Зато всерьез обеспокоенной выглядит сотрудница школы, когда у нее и ее юной пациентки одновременно начинает течь из носа кровь. Далее с девушкой происходят еще более жуткие трансформации, природа которых, кажется, известна ее тетке.

Судя по ролику, женщина желает отыскать племянницу. «Она жива, я просто не знаю, где она», — говорит в трейлере персонаж Сильверстоун. Тем временем, Джонни и ее подруги пытаются вычислить убийцу, преследующего их одноклассников.

Фильм Дженнифер Ридер можно будет посмотреть с 1 сентября на стриминговом сервисе Shudder. В его актерский состав вошли Крис Лоуэлл («Девушка, подающая надежды»), Мелани Либерд, Джош Байуотер и Эйвери Холлидей.

Впервые картину показали на Берлинском кинофестивале и фестивале «Трайбека», там она получила отличные отзывы. Критики назвали ленту «оригинальной», «причудливой» и «энергичной», относящейся к «концептуальному феминистскому поп-арту».

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