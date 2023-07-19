Черчесова уволили из венгерского клуба. Его команда не прошла квалификацию в Лиге чемпионов

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером российской сборной. В 2018 его команда дошла на домашнем чемпионате мира до ¼ финала, где уступила по пенальти хорватам. До этого Черчесов возглавлял польскую «Легию», пермский «Амкар», грозненский «Терек», австрийские «Ваккер-Тироль» и «Куфштайн», московские «Динамо» и «Спартак».