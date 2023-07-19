Черчесова уволили из венгерского клуба. Его команда не прошла квалификацию в Лиге чемпионов

Руководство венгерского футбольного клуба «Ференцварош» отправило Станислава Черчесова в отставку с поста главного тренера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.
19 июля «Ференцварош» проиграл на своем поле фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3. Это был ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Венгерская команда выбыла из борьбы на турнире.
Исполняющим обязанности главного тренера назначили Чабу Мате.
Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал кубок страны. В прошлом сезоне команда впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков.
С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером российской сборной. В 2018 его команда дошла на домашнем чемпионате мира до ¼ финала, где уступила по пенальти хорватам. До этого Черчесов возглавлял польскую «Легию», пермский «Амкар», грозненский «Терек», австрийские «Ваккер-Тироль» и «Куфштайн», московские «Динамо» и «Спартак».