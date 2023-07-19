В люберецкой школе появился интерактивный патриотический комплекс. Он похож на Кремль с телевизором

В дошкольном отделении школы № 10 города Люберцы появился «интерактивный комплекс гражданско-патриотического воспитания». Об этом 11 июля сообщила во «ВКонтакте» замруководительница фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова, которая изучила работу устройства. Через восемь дней на ее публикацию обратили внимание российские СМИ и телеграм-каналы.