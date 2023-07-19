В люберецкой школе появился интерактивный патриотический комплекс. Он похож на Кремль с телевизором

В дошкольном отделении школы № 10 города Люберцы появился «интерактивный комплекс гражданско-патриотического воспитания». Об этом 11 июля сообщила во «ВКонтакте» замруководительница фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова, которая изучила работу устройства. Через восемь дней на ее публикацию обратили внимание российские СМИ и телеграм-каналы.
«Патриотический комплекс» в посте Антоновой называется «AVK Кремль», в местном отделении «Единой России» его именуют «НФИ Родная страна». В конструкцию, напоминающую московский Кремль, встроен экран с антивандальной защитой и ящики с «патриотическим дидактическим материалом».
«Комплекс „AVK Кремль“ предназначен для проведения занятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного и школьного возраста. Он полностью соответствует обновленным требованиям образовательной программы и позволяет в непринужденной форме формировать у детей чувство патриотизма и гордости за нашу страну!» — заявила Антонова.
Производит «патриотические комплексы» Новочеркасская фабрика интерактива. «НФИ Родная страна», установленный в люберецкой школе, — самый дорогой из линейки, его цена 399 тыс. рублей. Кроме него на сайте фабрики можно заказать мультимедийные комплексы «Слава богу, что мы казаки» (120 тыс. рублей), «Уголок Победы» и «Уголок казачьей славы».
Про «НФИ Родная страна» там говорится: «Ключевой особенностью комплекса является функция автоматического поднятия флага РФ и проигрывания гимна РФ для новой традиции образовательных учреждений страны».
По мнению создателей, комплекс решает следующие задачи: «активизирует интерес» к истории России, сохраняет историческую память, воспитывает уважение к Родине, «развивает познавательную активность в области гуманитарных наук», формирует основы российской гражданской идентичности.
На сайте Новочеркасской фабрики отмечается, что «НФИ Родная страна» создан «в ответ на потребность образовательных организаций в проведении работ по патриотическому воспитанию детей и молодежи».