Студия Lionsgate опубликовала трейлер триллера «Дорогой Дэвид»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер триллера «Дорогой Дэвид», основанного на реальных событиях. Фильм выйдет в кинопрокат 13 октября.
Он расскажет об иллюстраторе Buzzfeed, который однажды резко отвечает на критический комментарий в интернете, после чего на его страницу в соцсетях подписывается некий Дэвид.
Вскоре главный герой начинает слышать неведомые звуки в собственной квартире. Он решает, что у него дома появилось привидение ребенка. Как окажется, этот же дух, вероятно, преследовал и других людей. Звали зловещий призрак Дэвидом.
Главные роли в хорроре сыграли Август Прю, известный по сериалам «Властелин колец: Кольца власти» и «Утреннее шоу», Рене Эскобар-мл., Кэмерон Николл, Джастин Лонг и Андреа Банг. Последняя исполнила роль коллеги иллюстратора.
Режиссером «Дорогого Дэвида» выступил Джон МакФейл, снявший ранее фильм «Анна и апокалипсис». В основу картины легла серия твитов Адама Эллиса, которая стала вирусной в 2017 году. Сценарий написал Майк Ван Вейс.