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На Брайана Молко открыли расследование в Италии после его высказываний о премьер-министре страны

Семён Гудошников
Сегодня в 20:28

Прокуратура итальянского Турина начала расследование в отношении фронтмена Placebo Брайана Молко после того, как он назвал премьер-министра Италии «расисткой» и «фашисткой». Об этом сообщает NME.

Музыкант высказался о политике во время выступления группы на фестивале Sonic Park в поместье Ступиниджи недалеко от Турина. Молко сказал со сцены по-итальянски: «Джорджия Мелони — кусок дерьма, фашистка, расистка», намекая на ее правые взгляды.

Согласно уголовному кодексу Италии, «публичная клевета на республику», в том числе на правительство, парламент, суды или армию наказывается штрафом от 1000 до 5000 евро.

Джорджа Мелони — лидер правой итальянской партии «Братья Италии», которая на прошлых парламентских выборах возглавила коалицию правых сил. Коалиция в итоге набрала большинство мест в парламенте, а Мелони возглавила правительство.

Мелони стала первой в истории Италии женщиной — премьер-министром. При этом она отказалась от феминитива в названии своей должности и попросила обращаться к ней, используя мужскую форму этого названия.

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Брайан Молко
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