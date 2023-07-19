На Брайана Молко открыли расследование в Италии после его высказываний о премьер-министре страны

Прокуратура итальянского Турина начала расследование в отношении фронтмена Placebo Брайана Молко после того, как он назвал премьер-министра Италии «расисткой» и «фашисткой». Об этом сообщает NME.
Музыкант высказался о политике во время выступления группы на фестивале Sonic Park в поместье Ступиниджи недалеко от Турина. Молко сказал со сцены по-итальянски: «Джорджия Мелони — кусок дерьма, фашистка, расистка», намекая на ее правые взгляды.
Согласно уголовному кодексу Италии, «публичная клевета на республику», в том числе на правительство, парламент, суды или армию наказывается штрафом от 1000 до 5000 евро.
Джорджа Мелони — лидер правой итальянской партии «Братья Италии», которая на прошлых парламентских выборах возглавила коалицию правых сил. Коалиция в итоге набрала большинство мест в парламенте, а Мелони возглавила правительство.
Мелони стала первой в истории Италии женщиной — премьер-министром. При этом она отказалась от феминитива в названии своей должности и попросила обращаться к ней, используя мужскую форму этого названия.