На Брайана Молко открыли расследование в Италии после его высказываний о премьер-министре страны

Музыкант высказался о политике во время выступления группы на фестивале Sonic Park в поместье Ступиниджи недалеко от Турина. Молко сказал со сцены по-итальянски: «Джорджия Мелони — кусок дерьма, фашистка, расистка», намекая на ее правые взгляды.