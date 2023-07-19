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Финляндия закроет генконсульство России в Турку

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:03

Власти Финляндии отзовут разрешение на деятельность генерального консульства России в городе Турку. Об этом сообщили на сайте финского президента.

С 1 октября российская дипмиссия больше не сможет работать в Турку. По словам представителей президента Финляндии, посла России уже уведомили об этом.

Финские власти назвали это решение контрмерами в ответ на закрытие финского генконсульства в Петербурге. В МИД РФ таким образом отреагировали, по словам российских чиновников, на антироссийскую политику Хельсинки.

Ранее, в июне 2023 года, финская сторона также выслала девять российских граждан, которые работали в том числе в посольстве России. Россия также выслала девять сотрудников посольства Финляндии и генконсульства в Петербурге.

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МИД России
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