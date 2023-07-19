Росавиация перерегистрировала почти 660 иностранных самолетов

Росавиация перерегистрировала 658 самолетов иностранного производства и добавила их в российский реестр воздушных судов. Об этом сообщил ТАСС.
Перерегистрированные самолеты используются 30 отечественными авиакомпаниями для коммерческих перевозок. Также ведомство перерегистрировало три самолета собственников воздушных судов.
«Всего в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации более 10 тыс. воздушных судов», — добавили в Росавиации.
Представители ведомства отметили, что перечень пополнили и российские суда. За 2022 год и первую половину 2023 года зарегистрировали 43 самолета и 89 вертолетов, предназначенных для коммерческой эксплуатации.
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