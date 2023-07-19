Netflix отменил создание фильма по «Властелинам Вселенной», потратив на него минимум 30 млн долларов

На разработку ленты было потрачено уже около 30 млн долларов, рассказали инсайдеры. Некоторые утверждают, что на экранизацию ушло в два раза больше — 60 млн. В эту сумму входили средства, выделенные специально для исполнителя главной роли Кайла Аллена, чтобы тот не покинул проект.
Источники рассказали, что бюджет картины составлял более 200 млн долларов, а съемки должны были начаться в феврале этого года. Однако весной 2022 года Netflix столкнулся с резким падением акций, стриминг потерял в стоимости 50 млрд долларов на фоне обеспокоенности инвесторов о снижении количества зрителей.
Продюсеры «Властелинов Вселенной» пытались сократить производственный бюджет, но картину все же свернули. Variety пишет, что отношения Netflix и братьев-режиссеров Аарона и Адама Ни, отвечавших за фильм, не испортились. Один из них пытался продать права Universal, но это ничем не закончилось, и теперь он и его коллеги из Mattel надеются на успех «Барби», чтобы реанимировать «Властелинов Вселенной».
«Властелинов Вселенной» экранизировали в 1987 году, но фильм с Дольфом Лундгреном не нашел поддержки ни у зрителей, ни у критиков.