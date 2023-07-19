Netflix отменил создание фильма по «Властелинам Вселенной», потратив на него минимум 30 млн долларов

Продюсеры «Властелинов Вселенной» пытались сократить производственный бюджет, но картину все же свернули. Variety пишет, что отношения Netflix и братьев-режиссеров Аарона и Адама Ни, отвечавших за фильм, не испортились. Один из них пытался продать права Universal, но это ничем не закончилось, и теперь он и его коллеги из Mattel надеются на успех «Барби», чтобы реанимировать «Властелинов Вселенной».