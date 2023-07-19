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Netflix отменил создание фильма по «Властелинам Вселенной», потратив на него минимум 30 млн долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:55

Netflix отменил производство фильма по мультсериалу «Властелины Вселенной», сообщает Variety со ссылкой на собственные источники. Экранизировать анимацию из 1980-х решили еще в 2019 году, но с тех пор о проекте было мало что слышно.

На разработку ленты было потрачено уже около 30 млн долларов, рассказали инсайдеры. Некоторые утверждают, что на экранизацию ушло в два раза больше — 60 млн. В эту сумму входили средства, выделенные специально для исполнителя главной роли Кайла Аллена, чтобы тот не покинул проект.

Источники рассказали, что бюджет картины составлял более 200 млн долларов, а съемки должны были начаться в феврале этого года. Однако весной 2022 года Netflix столкнулся с резким падением акций, стриминг потерял в стоимости 50 млрд долларов на фоне обеспокоенности инвесторов о снижении количества зрителей.

Продюсеры «Властелинов Вселенной» пытались сократить производственный бюджет, но картину все же свернули. Variety пишет, что отношения Netflix и братьев-режиссеров Аарона и Адама Ни, отвечавших за фильм, не испортились. Один из них пытался продать права Universal, но это ничем не закончилось, и теперь он и его коллеги из Mattel надеются на успех «Барби», чтобы реанимировать «Властелинов Вселенной».

«Властелинов Вселенной» экранизировали в 1987 году, но фильм с Дольфом Лундгреном не нашел поддержки ни у зрителей, ни у критиков.

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