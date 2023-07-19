Эркюль Пуаро ведет новое дело в трейлере фильма «Призраки в Венеции»

Действие фильма развивается в Венеции после Второй мировой войны. По сюжету знаменитый детектив Эркюль Пуаро выходит на пенсию и живет в самоизгнании. Однако тайны продолжают находить его, когда он посещает спиритический сеанс в обветшавшем дворце с привидениями.