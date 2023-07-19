Эркюль Пуаро ведет новое дело в трейлере фильма «Призраки в Венеции»

20th Century Studios опубликовал трейлер триллера «Призраки в Венеции», основанного на романе Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин».
Действие фильма развивается в Венеции после Второй мировой войны. По сюжету знаменитый детектив Эркюль Пуаро выходит на пенсию и живет в самоизгнании. Однако тайны продолжают находить его, когда он посещает спиритический сеанс в обветшавшем дворце с привидениями.
Неожиданно один из участников спиритического сеанса оказывается убитым, и Пуаро приходится искать убийцу, «погружаясь в зловещий мир теней и тайн».
К роли Пуаро вернулся Кеннет Брана. Он также выступил режиссером-постановщиком картины. В актерский состав также вошли Кайл Аллен, Камилла Коттен, Джейми Дорнан, Тина Фей, Джуд Хилл, Саиф Али Кхан, Эмма Лэрд, Келли Райлли, Риккардо Скамарчо и Мишель Йео.
«Призраки в Венеции» создала та же команда, которая работала над лентами «Смерть на Ниле» 2022 года и «Убийство в Восточном экспрессе» 2017 года. Сценаристом картины стал Майкл Грин («Логан»), а продюсерами — Кеннет Брана, Джуди Хоффлунд, Ридли Скотт, Саймон Кинберг, Луиза Киллин, Джеймс Причард и Марк Гордон.