«Грядет последняя битва»: у второго сезона «Колеса времени» появился первый трейлер

«Новые и очень старые угрозы ищут юных друзей из Двуречья, которые теперь разбросаны по всему миру. Женщина, которая нашла и направляла их, теперь бессильна помочь, и им приходится искать другие источники силы. Друг в друге или в самих себе. В свете или во тьме», — говорится в синопсисе.