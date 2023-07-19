«Грядет последняя битва»: у второго сезона «Колеса времени» появился первый трейлер

Amazon выпустил трейлер второго сезона «Колеса времени». Продолжение фэнтези-сериала появится 1 сентября.
Основанный на бестселлере Роберта Джордана проект рассказывает о «скромном фермере Ранде ал’Торе, который узнает, что он Возрожденный Дракон — опасная фигура из сказания, призванная спасти мир или разрушить его.
«Новые и очень старые угрозы ищут юных друзей из Двуречья, которые теперь разбросаны по всему миру. Женщина, которая нашла и направляла их, теперь бессильна помочь, и им приходится искать другие источники силы. Друг в друге или в самих себе. В свете или во тьме», — говорится в синопсисе.
Amazon уже анонсировал третий сезон фэнтези-проекта.
В «Колесе времени» также снимаются Розамунд Пайк («Исчезнувшая») в роли Морейн Дамодред, Дэниел Хенни («Мыслить как преступник») в роли ал’Лана Мандрагорана, Зои Робинс («Могучие рейнджеры ниндзя сталь») в роли Найнив ал’Мира, Мадлен Мэдден («Дора и Затерянный город») в роли Эгвейн ал’Вир, Маркус Разерфорд («Подчиняйся») в роли Перрина Айбары, Донал Финн («SAS: Неизвестные герои») в роли Мэта Коутона и Сеара Ковени («Молодой Валландер») в роли Илейн Траканд.