Okko показал заключительную часть фильма о Михаиле Горшенёве

В онлайн-кинотеатре Okko появилась вторая часть фильма «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте», рассказали «Афише Daily» представители сервиса.
Картина выходит в канун смерти Михаила Горшенева и посвящена тому, как создавалась зонг-опера «TODD». Также зрители впервые услышат о последних днях жизни Михаила Горшенёва и вновь ощутят взаимоотношения между участниками «Короля и Шута».
«Во второй части авторы фильма расскажут историю о том, какую цену человек платит за служение своей идее, творчеству, убеждениям, идеалам, и в какой момент созданный образ становится больше самого человека. О саморазрушении и непримиримости по отношению к тем, кто с тобой не согласен. Когда в круг противников могут попасть и отец, и лучший друг», — говорится в синопсисе
Авторами проекта выступил сценарист и режиссер Дарья Иванкова и режиссер монтажа Тимур Фёдоров, а также компания «Мувистарт».
«Вторая серия получилась совсем другая по настроению. Более философская, но не менее важная. Для меня она больше про то, как важны отношения с друзьями и с семьей, которые мы формируем на протяжении всей своей жизни. О важности этих отношений. Потому что в целом история про Мишу получилась, как история про глобальное одиночество. Хотя со стороны кажется, что от этого одиночества у него было спасение», — обещает Дарья Иванкова.
Продолжение было представлено на закрытом показе на киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге. Увидеть фильм собрались легенды питерской рок-сцены Настя Полева, Марат Корчемный («Пикник»), Сергей «Африка» Бугаев, Александр Воронов (Tequilajazzz, Trekinorda), Инна Волкова («Колибри»), фанаты и друзья группы «Король и Шут», поклонники документального кино и многие другие.