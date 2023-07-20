Okko показал заключительную часть фильма о Михаиле Горшенёве

«Вторая серия получилась совсем другая по настроению. Более философская, но не менее важная. Для меня она больше про то, как важны отношения с друзьями и с семьей, которые мы формируем на протяжении всей своей жизни. О важности этих отношений. Потому что в целом история про Мишу получилась, как история про глобальное одиночество. Хотя со стороны кажется, что от этого одиночества у него было спасение», — обещает Дарья Иванкова.