Nike прекратила спонсорство Федерации хоккея Канады из‑за скандала с сексуализированным насилием

Весной 2022 года 24-летняя девушка из Онтарио заявила, что в 2008 году подверглась сексуализированному насилию со стороны восьми мужчин, в том числе спортсменов юниорской сборной Канады по хоккею. В суде обвинения не были доказаны, иски по соглашению сторон были отозваны, а федерация выплатила девушке компенсацию.