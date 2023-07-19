Nike прекратила спонсорство Федерации хоккея Канады из‑за скандала с сексуализированным насилием

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike прекращает спонсировать Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) на фоне обвинений членов организации в сексуализированном насилии. Об этом пишет Sportsnet со ссылкой на электронное письмо, полученное от Nike.
По словам представителя компании, речь идет именно об индивидуальном партнерстве с федерацией. При этом Nike продолжит поставлять экипировку для хоккеистов.
Федерация, в свою очередь, заявила, что благодарна бренду за партнерство, которое длилось более двух десятилетий (с 1999 года), и уважает решение компании прекратить сотрудничество.
Весной 2022 года 24-летняя девушка из Онтарио заявила, что в 2008 году подверглась сексуализированному насилию со стороны восьми мужчин, в том числе спортсменов юниорской сборной Канады по хоккею. В суде обвинения не были доказаны, иски по соглашению сторон были отозваны, а федерация выплатила девушке компенсацию.
Вместе с тем вскрылся еще один случай сексуализированного насилия о время молодежного чемпионата мира 2003 года в Галифаксе. Из‑за разбирательства в отставку ушли члены совета директоров и гендиректор Hockey Canada Скотт Смит.
На фоне скандалов с Федерацией хоккея Канады приостановили сотрудничество также компании Esso, Telus и Tim Hortons.